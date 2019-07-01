Кандидатов в МГД снимут с выборов, если подделка подписей будет доказана

Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если будет доказана фальсификация подписей избирателей. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Сейчас проводится проверка полицией, если будет установлено участие конкретных кандидатов в этом деле, естественно, комиссия отреагирует на это. Пока об этом рано говорить, идет следствие», — заявил он.

Напомним, 29 июня в Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в подделке подписей в пользу кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь. В одной из квартир на Шелепихинской набережной был организован целый штаб по подделке подписей. Стражи правопорядка застали там нескольких людей за «работой».

Общественность не раз призывала Соболь снять свою кандидатуру. В частности, журналист Леся Рябцева заявляла, что блогер Алексей Навальный должен поступить справедливо и в связи с разгоревшимся скандалом снять юриста ФБК с выборов.

Кроме того, скандальный блогер и его протеже затравили другого кандидата в мундепы от 43-го округа — Анну Федермессер. Ранее девушка объявила о снятии своей кандидатуры после конфликта с Навальным и Соболь. На своей странице в Facebook она написала, что не готова «к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь».