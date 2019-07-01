Боярский не видит кризиса в «Единой России»

Глава российского правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обозначил партийный курс на перемены в колонке для «Известий», заявив четыре ключевых приоритета: нацпроекты, создание сервисов, которые послужат диалогу с избирателями, защиту прав граждан и работу над инструментами как внешнего, так и внутрипартийного контроля.

О том, как будет проходить перезагрузка «Единой России», корреспондент «Политики Сегодня» поговорил с сопредседателем Центрального совета сторонников партии, первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.

- В своей статье Дмитрий Медведев указывает на необходимость обновления «Единой России», в том числе о создании неких сервисов, которые помогут получить информацию, помощь или предложить новый проект. Как будут реализованы эти сервисы, и почему действующая форма обратной связи не устраивает лидера?

- Уже идет работа над развитием внутрипартийного сервиса, он был презентован. Его нужно развивать, чтобы население было должным образом проинформировано о его существовании, чтобы депутаты всех уровней пользовались им, создавали свои профили. Мы должны идти в ногу со временем и предоставлять все возможные способы прямого контакта с гражданами. Понятно, что практически у каждого депутата, политика есть профили в социальных сетях.

- Все прекрасно понимают, что отсутствие в цифровом пространстве — это огромный минус для работы, но нужно сделать унифицированную платформу с тем, чтобы ведущая, цементирующая политическая сила страны была удобной и открытой в цифровом пространстве для граждан. Это задача в большей степени техническая, но и политическая, потому что информирование людей, донесение новых возможностей — вот, наверное, ключевой посыл Дмитрия Анатольевича. Я с ним абсолютно согласен.

- «Единая Россия» презентует собственную социальную сеть?

- Примерно так. Это единое окно — точка входа, мобильное приложение, которое поддерживается всеми устройствами. С его помощью человек сможет узнать, как обратится к депутату, часы приема, какие-то новости. Если люди хотят участвовать в мероприятиях, то должны быть четко проинформированы: когда, где, как они могут себя проявить. И где им по пути с партией, а где захотят воздержаться от каких-то мероприятий. У партии их огромное множество.

Дмитрий Анатольевич говорил, что для нас приоритет — исполнение нацпроектов, которые анонсировал президент. «Единая Россия» сейчас проводит большую работу. Ее нужно, в том числе, перевести на эту площадку, чтобы человек, вне зависимости от близости к центру, понимал, какие средства, на какие цели будут направлены для улучшения качества жизни.

- Поможет ли такой сервис бороться с чванством и хамством отдельных представителей, о которых вспоминает Медведев, или это задача партийной комиссии по этике?

- События последних месяцев показывают, что комиссия по этике работает. Это эффективный инструмент. Не остаются без внимания партии и комиссии проступки, совершенно непозволительные выпады, высказывания некоторых членов партии, делаются соответствующие выводы, в том числе кадрового характера.

В наш век открытого информационного пространства любое недостойное поведение моментально становится достоянием общественности. Мы просто должны оперативно реагировать. Это издержки любой большой системы. У нас самая многочисленная партия, и ее членами порой становятся люди, которые не соответствуют нашим принципам. От таких нужно избавляться.

- Сейчас ряд условно провластных кандидатов в депутаты, губернаторы, мэры предпочитают идти на выборы самовыдвиженцами, будто бы дистанцируясь от «Единой России». Это следствие пенсионной реформы, совокупность иных причин?

- В определенных регионах ситуации нужно смотреть в отдельности. Я думаю, когда речь идет о высшем должностном лице региона — это сейчас некий тренд, в том числе, после того, как Владимир Владимирович пошел самовыдвиженцем. Люди выдвигаются и опираются на все общество, вне зависимости от политических сил. И в том числе на людей, которые вообще далеки от политики, не знают и не понимают смысла поддержки кандидата партиями, однако, хочу обратить ваше внимание на то, что, выдвигаясь самостоятельно, впоследствии они получают поддержку «Единой России».

Это очень весомый инструмент для достижения своих целей. В частности, в Петербурге Александр Беглов выдвигается как самовыдвиженец. Тем не менее, уже объявлено о том, что «Единая Россия» окажет ему на выборах поддержку. Также было с выборами президента.

- Каждый для себя принимает решение в зависимости от ситуации в регионе. Никто не скрывает, что «Единая Россия» после пенсионных изменений не приобрела популярности, однако мне кажется, что ситуация стабильная. После информационно-разъяснительной работы, которую нам нужно выводить на новый уровень, эти изменения принимаются, почему нужно было принять такое ответственное и, конечно же, непопулярное в обществе решение. В целом вы видите, что на всех выборах, которые были, «Единая Россия» показала убедительный результат. Посмотрим, что покажет сентябрь этого года.

- Испытывает ли «Единая Россия» кризис?

Нет, я не ощущаю кризиса в партии. Те проекты, которыми занимается партия и те люди, которые сейчас находятся в управлении партии, способны на очень конкретные и серьезные результаты, ориентированные на каждого конкретного человека.