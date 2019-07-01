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17:20   1 Июля 2019
Россия

Высоту орбиты МКС увеличат в среду почти на километр

Высоту орбиты МКС увеличат в среду почти на километр

Международная космическая станция увеличит высоту своей орбиты почти на километр 3 июля, чтобы обеспечить июльские прилеты на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-13» и грузового «Прогресс МС-12». 

Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЦНИИмаша. 

По словам собеседника агентства, включение двигателей служебного модуля «Звезда» МКС планируется в 03:18 (по мск).

«Они должны проработать 33,5 секунды. В результате средняя высота орбиты станции увеличится на 900 метров и составит 413,7 километра», — сказал источник РИА Новости. 

Он также подчеркнул, что цель операции — формирование баллистических условий для полета пилотируемого корабля «Союз МС-13» и грузового «Прогресса МС-12». 

Последняя коррекция орбиты МКС произошла 23 мая. Тогда высота станции орбиты была увеличена на 4,5 километра. 

Корабль «Союз МС-13» будет запущен с космодрома Байконур вечером 20 июля. Россиянин Александр Сковорцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган отправятся на нем на МКС. Запуск другого корабля — «Прогресс МС-12» пройдет 31 июля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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