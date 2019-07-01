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 Центризибрком не видит оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге

Центризибрком не видит оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

 Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского
Путин встретится с руководством Италии 4 июля

Путин встретится с руководством Италии 4 июля

 Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества
17:14   1 Июля 2019
Россия

Замглавы МИД РФ встретился с экс-спикером парламента Кот-д'Ивуар

Замглавы МИД РФ встретился с экс-спикером парламента Кот-д'Ивуар

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с бывшим спикером Национального собрания Кот-д'Ивуара Мамаду Кулибали в понедельник, 1 июля.

Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД РФ. Кулибали прибыл в Москву для участия во втором международном форуме «Развитие парламентаризма». Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития дружественных российско-ивуарских отношений.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в столице. Организатором выступает Госдума. В 2019 году в Москву прибыли представители 132 стран. В мероприятии участвует 41 спикер нацпарламентов.

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #африка #кот-дивуар

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