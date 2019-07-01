Путин встретится с руководством Италии 4 июля
Глава государства Владимир Путин посетит Италию с официальным визитом в четверг, 4 июля. Там он встретится с папой Римским, сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте. Стороны обсудят важнейшие вопросы сотрудничества Москвы и Рима в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.
Ожидается, что Путин и Конте примут также участие в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Позже российский лидер отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским.