Путин встретится с руководством Италии 4 июля

Глава государства Владимир Путин посетит Италию с официальным визитом в четверг, 4 июля. Там он встретится с папой Римским, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте. Стороны обсудят важнейшие вопросы сотрудничества Москвы и Рима в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Ожидается, что Путин и Конте примут также участие в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Позже российский лидер отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским.