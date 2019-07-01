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 Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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Путин встретится с руководством Италии 4 июля

Путин встретится с руководством Италии 4 июля

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17:08   1 Июля 2019
Весь мир

Путин встретится с руководством Италии 4 июля

Путин встретится с руководством Италии 4 июля

Глава государства Владимир Путин посетит Италию с официальным визитом в четверг, 4 июля. Там он встретится с папой Римским, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте. Стороны обсудят важнейшие вопросы сотрудничества Москвы и Рима в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Ожидается, что Путин и Конте примут также участие в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Позже российский лидер отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #италия #политика #папа римский

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