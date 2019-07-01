ЛДПР пытается сохранить лицо после потери Капитанова в Петербурге

ЛДПР пытается сохранить лицо, потеряв мощного лидера в Петербурге - Олега Капитанова. Этим объяснил эмоциональное письмо сына Владимира Жириновского, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, в котором он желает врио губернатора Северной столицы Александру Беглову проиграть грядущие выборы, политолог, директор Фонда развития общественных связей Станислав Низов.

«Эмоциональная реакция - это нормально для ЛДПР. Вспомните стиль Жириновского, — улыбнулся Низов. — Конечно, в партии недовольство. Олег Капитанов приостановил членство в ЛДПР. Тем самым она осталась без сильного лидера в Петербурге. Капитанов выбрал работу в исполнительной власти и ничего плохого в этом нет. Тут был выбор лично Капитанова. Хотя, возможно, согласованный с руководством партии. А ЛДПР сейчас старается, что называется, сохранить лицо».

На прошлой неделе Олег Капитанов, собиравшийся баллотироваться в губернаторы Петербурга от ЛДПР, принял предложение Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям. Позднее он пояснил журналистам, что хочет работать на благо города.

«Александр Дмитриевич Беглов предложил мне возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Я согласился, потому что считаю, что надо работать все-таки на пользу города, на пользу граждан», — сказал Капитанов.

Членство в ЛДПР Капитанов приостановил. В беседе с «Политикой Сегодня» он признался, что читал открытое письмо Лебедева, но не стал комментировать ни сам его факт, ни обвинения руководства ЛДПР в том, что власти Петербурга якобы мешали собирать подписи, ни слова Жириновского о давлении, под которым он будто бы согласился на работу в Смольном.

«Да, конечно, я читал письмо. Но не могу комментировать», — сказал Капитонов.

В Петербурге завершился этап выдвижения кандидатов в губернаторы, выборы которого пройдут 8 сентября. По данным Горизбиркома, документы подали 28 человек.