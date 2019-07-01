Победитель «Голоса» заявил, что процедура голосования на шоу станет проще

Проект «Голос» останется таким же рейтинговым. Глобальных изменений ждать не стоит, может поменяться лишь процедура голосования. Такого мнения придерживается победитель второго сезона Сергей Волчков.

По мнению финалиста, «Голос» практически не потерпит изменений. Об этом он заявил 1 июля в разговоре с «360».

«Я думаю, поменяют голосование. Чтобы оно было более понятным. Я думаю, что только техническая часть какая-то поменяется, а в целом как это был самый рейтинговый проект, так и останется», — заявил он.

Ранее стало известно об отборе участников для нового сезона проекта «Голос». Первый канал допустил до кастинга 600 человек, и только 120 из них дойдут до прослушиваний. Известно, что телеканал решил поменять систему голосования.

«Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — заявили представители Первого канала.

Это решение связано с недавним скандалом с участием дочери Алсу — Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу «Голос.Дети» за счет накрутки голосов.