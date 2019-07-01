Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что 3 июля российскому лидеру Владимиру Путину предоставят доклад о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами в понедельник, 1 июля.

«Докладывайте мне. В среду президент, как было сказано, должен будет заслушать доклад о том, как идет работа», — обратился Медведев к своему заму Виталию Мутко.

Ранее Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оценить ущерб и разобраться с жильем до начала холодов.

Напомним, режим ЧС действует в шести районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, 83 населенных пункта оказались в зоне подтопления из-за дождевого паводка. Пострадали 6,7 тысячи жилых домов. В них проживают 32,7 тысячи человек, из которых более четырех тысяч — дети.

По последним данным, в результате наводнения погибли пять человек, 744 пострадали.