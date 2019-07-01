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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

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16:40   1 Июля 2019
Россия

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 12 человек. Об этом сообщил зампремьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Из-за сильных непрекращающихся дождей уровень воды в реках заметно вырос. В зоне бедствия оказался 31 населенных пункт, около 3,7 тысячи жилых домов подтоплены.

На данный момент режим ЧС действует в пяти районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #иркутская область #чс #мчс рф

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