Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 12 человек. Об этом сообщил зампремьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.
Еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Из-за сильных непрекращающихся дождей уровень воды в реках заметно вырос. В зоне бедствия оказался 31 населенных пункт, около 3,7 тысячи жилых домов подтоплены.
На данный момент режим ЧС действует в пяти районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь.
Гуманитарная помощь пострадавшим при ЧС в Иркутской области#МЧС #МЧСРОССИИ #ИркутскЧС #ИркутскаяОбласть #Нижнеудинск #Тулун pic.twitter.com/zQ9XxrPXoV— МЧС России (@MchsRussia) July 1, 2019