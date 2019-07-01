Новые ставки по кредиту спасут граждан от долгового рабства

С 1 июля вступают в силу поправки в законодательство, которые ограничат размер годовых процентов для микрозаймов. Так, ежедневная ставка по потребительскому кредиту составит 1%, а за год 365% — соответственно. Кроме того, максимальный размер выплат не сможет превысить двойной размер займа. С таким предложением выступил Центральный банк РФ.

К примеру, если гражданин берет микрозайм в 10 тысяч рублей, то предел начисленных платежей не может превышать 20 тысяч. В итоге, заемщик обязан выплатить организации 30 тысяч рублей.

Поправки связаны с годовым темпом роста количества микрозаймов физических лиц. По данным ЦБ, на 31 марта 2019 года, он составил 51%, что составляет 143 миллиардов против 95,2 миллиардов год назад. Новая ставка призвана сделать МФО нерентабельными и защитить граждан от долгового рабства.

В беседе с «Политикой Сегодня» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что понижение ставки — это вынужденная мера, поскольку многие граждане берут микрозаймы, но не могут их потом погасить.

«Новый закон направлен на защиту заемщиков. Хотя даже 1% — это зашкаливающая цифра. Сейчас очень высокий процент невозврата займов. В основном, эти кредиты брали те, кто не мог добросовестно выполнять обязательства. Необходимо следить за этим», — считает Аксаков.

На крупных финансовых организациях, которые честно ведут свою деятельность, новые требования законодательства никак не отразятся, убежден председатель комитета.

«Цель закона — пресечь долговое рабство. В будущем мы планируем понижать ежедневную ставку до 0,5%», — сообщил Аксаков.

Борьба с микрофинансовыми организациями ведется с начала 2019 года. С 28 января кредиторы не могли требовать с заемщика 2,5 размера займа. До 1 июля ежедневная ставка по кредиту составляла 1,5%. Планируется, что со следующего года кредиторы не смогут потребовать с заемщика больше полуторакратного размера займа.