Медведев пригрозил наказывать нефтяников за завышение цен на бензин

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил компаниям наказанием за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Его слова 1 июля передает ТАСС.

Медведев в понедельник выступил на встрече с вице-премьерами, где заявил, что людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Глава кабмина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой следить за происходящим.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал глава правительства.

Ранее Медведев призвал членов партии «Единая Россия» поддерживать журналистские расследования, а также посоветовал научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами.