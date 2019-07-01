Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

 Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

 МИД Ирана подтвердил, что запасы урана республики превышают 300 килограмм

МИД Ирана подтвердил, что запасы урана республики превышают 300 килограмм
Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

 Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

 МИД Ирана подтвердил, что запасы урана республики превышают 300 килограмм

МИД Ирана подтвердил, что запасы урана республики превышают 300 килограмм
16:16   1 Июля 2019
Россия

Медведев пригрозил наказывать нефтяников за завышение цен на бензин

Медведев пригрозил наказывать нефтяников за завышение цен на бензин

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил компаниям наказанием за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Его слова 1 июля передает ТАСС.

Медведев в понедельник выступил на встрече с вице-премьерами, где заявил, что людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Глава кабмина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой следить за происходящим. 

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал глава правительства.

Ранее Медведев призвал членов партии «Единая Россия» поддерживать журналистские расследования, а также посоветовал научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #бензин #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...