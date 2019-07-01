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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
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16:00   1 Июля 2019
Россия

Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

РФ считает недопустимым обсуждение критериев отмены антироссийских американских санкций. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Рябков в понедельник выступил в международном дискуссионном клубе «Валдай», где высказался по поводу санкций США против России. 

«На правительственном, на общегосударственном уровне мы считаем недопустимым обсуждение с американцами критериев отмены их санкций [против РФ]», — сказал он. 

Ранее Рябков предложил участникам «ядерной сделки» с Ираном схемы для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #антироссийские санкции #политика #рябков #общество

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