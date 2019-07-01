Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

РФ считает недопустимым обсуждение критериев отмены антироссийских американских санкций. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Рябков в понедельник выступил в международном дискуссионном клубе «Валдай», где высказался по поводу санкций США против России.

«На правительственном, на общегосударственном уровне мы считаем недопустимым обсуждение с американцами критериев отмены их санкций [против РФ]», — сказал он.

Ранее Рябков предложил участникам «ядерной сделки» с Ираном схемы для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий.