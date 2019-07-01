Аналитик объяснил привлечение Рианны к протестам в Судане

Американская певица Рианна решила поддержать протесты в Судане. Политический аналитик Богдан Безпалько в беседе с «Федеральным агентством новостей» объяснил, зачем Вашингтон использует знаменитость.

Недавно Instagram популярной певицы пополнился публикацией, которая касается событий в африканской республике. Она напомнила, что на 30 июня запланированы новые протестные акции.

«Боритесь за права человека в Африке и поддерживайте протестующих в Судане», — призывает артистка.

Безпалько уверен, что подобные призывы не случайны, ведь использование медийных личностей в политической сфере не ново. Более того, эксперт считает, что Рианна даже не сможет показать Судан на карте мира. По его мнению, Белый дом решил использовать популярность певицы, чтобы привлечь внимание общественности к происходящему.

«К словам известного певца, к словам человека, которого знают миллионы людей, эти миллионы прислушиваются. Причем гораздо в большей степени, чем к словам какого-нибудь скучного аналитика из очередного бюро», — объяснил собеседник.

Аналитик напомнил, что подобные действия уже стали стандартными. Их используют не только за рубежом, но и в России. Стоит вспомнить ситуацию, когда французский актер и режиссер Ален Делон посетил Красноярск и агитировал за кандидата Александра Лебедя.

«Артистов везде используют в своих целях, им подсказывают, что и как нужно сказать, как обратить внимание на ситуацию и как ее повернуть в нужном ключе», — заключил специалист.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Ему предшествовали несколько месяцев народных волнений и протестов, на которых народ выражал недовольство ценами на хлеб, муку и топливо.

Президент Омар аль-Башир, который тогда возглавлял страну, был вынужден распустить правительство и объявить режим чрезвычайного положения. Он планировал в течение года провести необходимые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. Однако затея не увенчалась успехом, а уже экс-лидер отправился в тюрьму.