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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

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16:03   1 Июля 2019
Россия

Володин предложил создать региональный реестр террористов

Володин предложил создать региональный реестр террористов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Китаю, Ирану, Пакистану и Турции создать единый реестр террористических организаций. Инициатива должна исключить уход боевиков от ответственности из-за лазеек в законодательстве.

Предложение парламентарий высказал в понедельник, 1 июля, на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Об этом информирует пресс-служба Госдумы. Володин считает, что такую идею нужно обсудить в рамках Конференции спикеров парламентов Афганистана, КНР, Ирана, Пакистана, РФ и Турции по противодействию терроризму.

Отметил, что очередное заседании конференции состоится в Стамбуле.

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Автор: Арсений Аскольский
#володин #реестр #теторизм

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