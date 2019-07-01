Володин предложил создать региональный реестр террористов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Китаю, Ирану, Пакистану и Турции создать единый реестр террористических организаций. Инициатива должна исключить уход боевиков от ответственности из-за лазеек в законодательстве.

Предложение парламентарий высказал в понедельник, 1 июля, на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Об этом информирует пресс-служба Госдумы. Володин считает, что такую идею нужно обсудить в рамках Конференции спикеров парламентов Афганистана, КНР, Ирана, Пакистана, РФ и Турции по противодействию терроризму.

Отметил, что очередное заседании конференции состоится в Стамбуле.