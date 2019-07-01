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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

 Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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16:11   1 Июля 2019
Россия

Адвокат подтвердил, что одну из сестер Хачатурян могут судить отдельно

Адвокат подтвердил, что одну из сестер Хачатурян могут судить отдельно

Экспертиза признала младшую сестру Хачатурян, Марию, невменяемой. Ее могут судить отдельно, сообщил адвокат Ярослав Пакулин в комментарии «360».

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать не только следствие, но и прокуратура. 

«Это лишь право — направить в суд отдельно, могут направить в суд и вместе», — сказал он.

Юрист подтвердил, что формально все следственные действия выполнены. Адвокатов сестер уже уведомили об этом. При этом расследование могут возобновить, если следствие потребует провести какие-то дополнительные мероприятия.

Напомним, Михаил Хачатурян был обнаружен мертвым в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве в июле прошлого года. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей. Девушки признались, что убили отца после долгих лет тирании. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #общество #криминал #сестры хачатурян

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