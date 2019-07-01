Адвокат подтвердил, что одну из сестер Хачатурян могут судить отдельно
Экспертиза признала младшую сестру Хачатурян, Марию, невменяемой. Ее могут судить отдельно, сообщил адвокат Ярослав Пакулин в комментарии «360».
Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать не только следствие, но и прокуратура.
«Это лишь право — направить в суд отдельно, могут направить в суд и вместе», — сказал он.
Юрист подтвердил, что формально все следственные действия выполнены. Адвокатов сестер уже уведомили об этом. При этом расследование могут возобновить, если следствие потребует провести какие-то дополнительные мероприятия.
Напомним, Михаил Хачатурян был обнаружен мертвым в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве в июле прошлого года. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей. Девушки признались, что убили отца после долгих лет тирании.