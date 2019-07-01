Чеченский полицейский скончался по дороге в больницу после нападения

Неизвестный нанес смертельного ранение полицейскому, после чего его уничтожили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 июля.

Инцидент произошел на контрольно-заградительном посту в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики в понедельник. Отмечается, что у нападавшего была граната, однако он не воспользовался боеприпасом.