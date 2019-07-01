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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

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15:43   1 Июля 2019
Россия

Чеченский полицейский скончался по дороге в больницу после нападения

Чеченский полицейский скончался по дороге в больницу после нападения

Неизвестный нанес смертельного ранение полицейскому, после чего его уничтожили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 июля.

Инцидент произошел на контрольно-заградительном посту в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики в понедельник. Отмечается, что у нападавшего была граната, однако он не воспользовался боеприпасом.

«Неизвестный подошел к полицейскому, нанес ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь. Нападавший уничтожен», — рассказал собеседник.

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Автор: Анна Манц
#чечня #полиция #смерть

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