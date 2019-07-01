Жители подтопленных районов Иркутской области получили пенсии досрочно

Пенсионный фонд России досрочно и в полном объеме выплатил пенсии жителям подтопленных районов Иркутской области. Общая сумма выплат составила 870 миллионов рублей, говорится на сайте ПФР.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области в шести районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, 83 населенных пункта оказались в зоне подтопления из-за дождевого паводка. Пострадали 6,7 тысячи жилых домов. В них проживают 32,7 тысячи человек, из которых более четырех тысяч — дети.

По последним данным, в результате наводнения погибли пять человек, 744 пострадали.