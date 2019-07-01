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Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Кабмин доложит Путину о ликвидации паводка в Иркутской области 3 июля

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

 Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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15:43   1 Июля 2019
Россия

Жители подтопленных районов Иркутской области получили пенсии досрочно

Жители подтопленных районов Иркутской области получили пенсии досрочно

Пенсионный фонд России досрочно и в полном объеме выплатил пенсии жителям подтопленных районов Иркутской области. Общая сумма выплат составила 870 миллионов рублей, говорится на сайте ПФР.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области в шести районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.  По данным регионального МЧС, 83 населенных пункта оказались в зоне подтопления из-за дождевого паводка. Пострадали 6,7 тысячи жилых домов. В них проживают 32,7 тысячи человек, из которых более четырех тысяч — дети.

По последним данным, в результате наводнения погибли пять человек, 744 пострадали.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #пфр #иркусткая область

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