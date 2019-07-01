Путин выступит на национальном туристском форуме «Реки России»

Российский президент Владимир Путин 2 июля прибудет в Тверскую область с рабочей поездкой, чтобы выступить на пленарном заседании Национального туристского форума «Реки России».

Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Форум выступает площадкой для объединения специалистов туристской и транспортной индустрии, проходя ежегодно с 2016 года. Главная повестка форума связана с выработкой предложений по решению экологических вопросов, а также предложений по развитию круизного и водного туризма.

Участники форума в 2019 году обсудят социально-экономический рост территорий за счет туризма, а также главные направления развития внутренних водных путей и привлечение турпотока в небольшие города.

Кроме этого, Путину представят проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово».