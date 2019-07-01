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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

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15:43   1 Июля 2019
Россия

Путин выступит на национальном туристском форуме «Реки России»

Путин выступит на национальном туристском форуме «Реки России»

Российский президент Владимир Путин 2 июля прибудет в Тверскую область с рабочей поездкой, чтобы выступить на пленарном заседании Национального туристского форума «Реки России».

Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

Форум выступает площадкой для объединения специалистов туристской и транспортной индустрии, проходя ежегодно с 2016 года. Главная повестка форума связана с выработкой предложений по решению экологических вопросов, а также предложений по развитию круизного и водного туризма. 

Участники форума в 2019 году обсудят социально-экономический рост территорий за счет туризма, а также главные направления развития внутренних водных путей и привлечение турпотока в небольшие города. 

Кроме этого, Путину представят проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». 

«Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более двух тысяч человек», — сообщили в пресс-службе Кремля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #тверская область #общество #реки россии

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