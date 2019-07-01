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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

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15:33   1 Июля 2019
Россия

Следствие обвинило восемь украинских моряков в нарушении госграницы РФ

Следствие обвинило восемь украинских моряков в нарушении госграницы РФ

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы России в составе организованной группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николая Полозова 1 июня.

По его словам, в список попали Юрий Будзыло, Андрей Драч, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Владимир Терещенко и Андрей Эйдер.

«Начались следственные действия… У нас следственные действия расписаны до 9 июля», — добавил собеседник.

Следствие обвинило восемь украинских моряков в нарушении госграницы РФ

25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.

Российский лидер назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.

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Автор: Анна Манц
#украина #следствие #провокация #обвинение #моряки

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