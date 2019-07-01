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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

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15:40   1 Июля 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник, 1 июля, принял посла Республики Ботсвана Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот.

Во время беседы дипломаты обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношения. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Габороне углубить политический диалог и нарастить торгово-экономическое партнерство.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #богданов #африка #ботсвана

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