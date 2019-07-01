Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник, 1 июля, принял посла Республики Ботсвана Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот.
Во время беседы дипломаты обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношения. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Габороне углубить политический диалог и нарастить торгово-экономическое партнерство.
1 июля спецпредставитель @KremlinRussia по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.#Богданов принял назначенного Посла Республики #Ботсвана в Москве Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот. ????https://t.co/VUQqQO5g6g pic.twitter.com/zbIBMzg3JC— МИД России ???????? (@MID_RF) July 1, 2019