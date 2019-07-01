Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ботсваны развитие сотрудничества

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник, 1 июля, принял посла Республики Ботсвана Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот.

Во время беседы дипломаты обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношения. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Габороне углубить политический диалог и нарастить торгово-экономическое партнерство.