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Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

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15:22   1 Июля 2019
Россия

Экспертиза признала младшую из сестер Хачатурян невменяемой

Экспертиза признала младшую из сестер Хачатурян невменяемой

Младшую из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, признали невменяемой. Уголовное дело в отношении нее будет рассматриваться отдельно. 

Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сестер Алексея Липцера. 

«Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер», — прокомментировал адвокат. 

По словам адвоката, с материалами дела на данный момент знакомятся представители потерпевшей стороны. 

«Защита пока не приступила к ознакомлению, мы ожидаем завершения этой процедуры со стороны потерпевшей стороны», — сказал защитник. 

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян. 

Дело сестер Хачатурян вызвало бурную общественную реакцию. Трех сестер обвиняют в убийстве отца, который на протяжении многих лет бил и насиловал дочерей. Сразу же после убийства младшая сестра позвонила и полицию и все рассказала. Позже девочки полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #хачатурян

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