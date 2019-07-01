Экспертиза признала младшую из сестер Хачатурян невменяемой

Младшую из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, признали невменяемой. Уголовное дело в отношении нее будет рассматриваться отдельно.

Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сестер Алексея Липцера.

«Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер», — прокомментировал адвокат.

По словам адвоката, с материалами дела на данный момент знакомятся представители потерпевшей стороны.

«Защита пока не приступила к ознакомлению, мы ожидаем завершения этой процедуры со стороны потерпевшей стороны», — сказал защитник.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян.

Дело сестер Хачатурян вызвало бурную общественную реакцию. Трех сестер обвиняют в убийстве отца, который на протяжении многих лет бил и насиловал дочерей. Сразу же после убийства младшая сестра позвонила и полицию и все рассказала. Позже девочки полностью признали вину и раскаялись в содеянном.