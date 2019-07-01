Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Украинский президент Владимир Зеленский призвал премьера Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом говорится на сайте президента в понедельник, 1 июля.

Речь идет о том, что МИД не проинформировал Зеленского о ноте внешнеполитического ведомства России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны. В письме, которое цитирует пресс-служба президента, отмечается, что лава украинского МИД «лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере».

Глава офиса главы государства Андрей Богдан пояснил, что Климкин вопреки действующим правилам не сообщил Зеленскому о ноте, полученной от МИД РФ и и данном на нее ответе. Он отметил, что по привлечению Климкина к дисциплинарной ответственности президент обратится также в Раду

МИД РФ 26 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с перечислением возможностей освобождения задержанных за нарушение границы моряков. Климкин в ответ заявил, что Украина отвергает предложение.

В понедельник, 1 июля, Климкин заявил. что уходит в «политический отпуск».