МИД Ирана подтвердил, что запасы урана республики превышают 300 килограмм

Вес запасов низкообогащенного урана в Иране превышает три центнера, которые предусмотрены ядерной сделкой, заявил глава министерства иностранных дел республики Джавад Зариф 1 июня.

«Иран, согласно планам и как ранее объявил, преодолел отметку в 300 килограммов обогащенного урана», — сказал он.

Ранее об этом начали поступать сообщения в СМИ, на основании которых инспекторы Международного агентства по атомной энергии решили провести проверку.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран оповестил об этом Россию, Францию, Германию, Великобританию и Китай. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки».

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.