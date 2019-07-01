Генпрокуратура проверяет задержки выдачи багажа в Шереметьеве

Генеральная прокуратура РФ начала проверку после систематических задержек выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник, 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве вновь появились проблемы с обработкой багажа. По данным газеты «Ведомости» 29 и 30 июня около девяти тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению. В пресс-служба аэропорта позже заявили, что около 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в воздушной гавани из-за опозданий рейсов.

«Проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево», — сообщает ГП.

Уточняется, что комиссия сотрудников прокуратуры уже отправилась на место, чтобы изучить ситуацию и дать ей правовую оценку.