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15:17   1 Июля 2019
Россия

Детские лагеря Алтая готовы принять детей из Иркутской области

Детские лагеря Алтая готовы принять детей из Иркутской области

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил детским лагерям региона принять детей из Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Об этом говорится на официальном сайте правительства Алтая.

«Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей», — заявил Томенко.

Отмечается, что летние лагеря готовы принять около 360 детей из Иркутской области. Там они смогут провести свои летние каникулы и отдохнуть.

Напомним, 83 населенных пункта в шести районах Иркутской области оказались в зоне подтопления из-за дождевого паводка. В региональном управлении МЧС сообщили, что 6,7 тысячи жилых домов подтоплено. В них проживают 32,7 тысячи человек, из которых более четырех тысяч — дети. По последним данным, в результате наводнения погибли пять человек, 744 пострадали.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #детский лагерь #иркутская область #наводнение #алтай

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