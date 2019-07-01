Детские лагеря Алтая готовы принять детей из Иркутской области

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил детским лагерям региона принять детей из Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Об этом говорится на официальном сайте правительства Алтая.

«Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей», — заявил Томенко.

Отмечается, что летние лагеря готовы принять около 360 детей из Иркутской области. Там они смогут провести свои летние каникулы и отдохнуть.

Напомним, 83 населенных пункта в шести районах Иркутской области оказались в зоне подтопления из-за дождевого паводка. В региональном управлении МЧС сообщили, что 6,7 тысячи жилых домов подтоплено. В них проживают 32,7 тысячи человек, из которых более четырех тысяч — дети. По последним данным, в результате наводнения погибли пять человек, 744 пострадали.