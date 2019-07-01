Меркель надеется, что лидеры ЕС найдут компромисс по ключевым постам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что лидеры ЕС найдут компромисс по кандидатам на ключевые посты в евроструктурах. Об этом 1 июля сообщает РИА Новости.

Ранее саммит ЕС, где проходило обсуждение кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, был приостановлен после 20 часов работы. Следующий этап переговоров стартует во вторник.

Меркель прокомментировала ситуацию на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ЕК.

«Я думаю, что это сложно, но я по-прежнему надеюсь, что при доброй воле это возможно», — заявила она.

Известно, что на должность нового главы ЕК рассматривался голландец Франс Тиммерманс, который представляет европейский альянс социал-демократов.

Датчанку Маргарет Вестагер рассматривали на пост первого замглавы ЕК. Что касается кандидатуры Кристалины Георгиевой — исполнительного директора Всемирного банка — ее называли в числе претендентов на пост главы Евросовета, а премьера Бельгии Шарля Мишеля предлагали на пост главы европейской дипломатии.