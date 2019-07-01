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Меркель надеется, что лидеры ЕС найдут компромисс по ключевым постам

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15:05   1 Июля 2019
Весь мир

Меркель надеется, что лидеры ЕС найдут компромисс по ключевым постам

Меркель надеется, что лидеры ЕС найдут компромисс по ключевым постам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что лидеры ЕС найдут компромисс по кандидатам на ключевые посты в евроструктурах. Об этом 1 июля сообщает РИА Новости. 

Ранее саммит ЕС, где проходило обсуждение кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, был приостановлен после 20 часов работы. Следующий этап переговоров стартует во вторник. 

Меркель прокомментировала ситуацию на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ЕК. 

«Я думаю, что это сложно, но я по-прежнему надеюсь, что при доброй воле это возможно», — заявила она. 

Известно, что на должность нового главы ЕК рассматривался голландец Франс Тиммерманс, который представляет европейский альянс социал-демократов. 

Датчанку Маргарет Вестагер рассматривали на пост первого замглавы ЕК. Что касается кандидатуры Кристалины Георгиевой — исполнительного директора Всемирного банка — ее называли в числе претендентов на пост главы Евросовета, а премьера Бельгии Шарля Мишеля предлагали на пост главы европейской дипломатии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#ес #меркель #политика #весь мир #ключевые посты

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