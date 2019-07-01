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Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

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14:50   1 Июля 2019
Россия

Десять медучреждений построят в Новой Москве к 2022 году

Десять медучреждений построят в Новой Москве к 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в Новой Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов будут построены десять новых медучреждений для детей и взрослых до 2022 года. Об этом градоначальник сообщил на странице в Twitter.

Он отметил, что в новые поликлиники и больницы будут оснащены современными лабораториями, кабинетами функциональной диагностики, появятся лечебно-профилактические подразделения.

Самым крупным объектом станет больница, состоящая из девяти корпусов в Коммунарке. 

Кроме того, к 2035 году в этом районе будет разбито порядка 90 парков и скверов.

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Автор: Виктория Разумовская
#собянин #общество #медицина #новая москва

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