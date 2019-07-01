Десять медучреждений построят в Новой Москве к 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в Новой Москве на территории Троицкого и Новомосковского административных округов будут построены десять новых медучреждений для детей и взрослых до 2022 года. Об этом градоначальник сообщил на странице в Twitter.

Он отметил, что в новые поликлиники и больницы будут оснащены современными лабораториями, кабинетами функциональной диагностики, появятся лечебно-профилактические подразделения.

Семь лет назад к Москве присоединились новые территории. С тех пор развитие #ТиНАО - один из приоритетов столицы. До 2022 года построим там 10 медучреждений для детей и взрослых. Появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 1, 2019

Самым крупным объектом станет больница, состоящая из девяти корпусов в Коммунарке.

Кроме того, к 2035 году в этом районе будет разбито порядка 90 парков и скверов.