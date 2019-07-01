Служба социальных участковых начала работу в Петербурге

Около 80 человек приступили к работе в районных бюро СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания». Новая организация была создана в максимально сжатые сроки. Об этом 1 июля сообщают «Невские новости».

В понедельник во всех районах города начали работу социальные участковые. Учреждение было создано по инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Уточняется, что районные бюро казенного учреждения «Центр организации социального обслуживания» подведомственны Комитету по социальной политике.

К рабочим обязанностям 1 июля приступили 80 специалистов. Их количество будет расти вместе с открытием новых бюро. По всему городу для работы будут задействованы 172 человека, в частности специалисты по работе с семьей, сотрудники соцобеспечения, специалисты по реабилитации, а также психологи.

Любой петербуржец может обратиться к социальным участковым либо самостоятельно по месту жительства, либо через законных представителей, знакомых и соседей. Кроме этого, обращения будут приниматься по телефону, электронной почте и через сайт Центра.

На работу организации в бюджете Петербурга заложены 124,1 миллион рублей. Новая служба состоит из одного центрального офиса и 13 районных, в том числе пяти межрайонных бюро, приближенных к месту проживания горожан.