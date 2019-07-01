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Американские НКО в ЦАР пытаются заглушить местную радиостанцию

Американские НКО в ЦАР пытаются заглушить местную радиостанцию
14:51   1 Июля 2019
Весь мир

Американские НКО в ЦАР пытаются заглушить местную радиостанцию

Американские НКО в ЦАР пытаются заглушить местную радиостанцию

Западные некоммерческие и неправительственные организации пытаются повлиять на внутренние политические процессы в странах Африки. Для этого часто используются подконтрольные им масс-медиа— интернет-издания, радио и газеты,

Так, в ЦАР недавно произошел случай, который окончательно подорвал доверие местных жителей к иностранным «помощникам».Издание AfriquePanorama пишет, что в ночь с 25 на 26 июня к сотруднику местного радио LengoSongo ворвались вооруженные мужчины, которые под угрозой убийства всей его семьи заставили журналиста отдать технику с записями.

В результате ЧП никто не пострадал. По словам нападавших, их нанимателям не нравится подача информации этой радиостанции. ФАН отмечает, что LengoSongo — одна из немногих радиостанций в стране, которая вещает только на местном языке. Она разделяет проправительственные взгляды и поддерживает благоприятные для страны инициативы.

Директор радиостанции Фред Крок после атаки заявил, что эфиры не прекратятся и LengoSongo продолжит вещать правду. Он рассказал о двух событиях, которые могли стать причиной нападения. Ранее руководствоо американской НКО SearchforCommonGroup (SCG) предлагало ему и представителям других СМИ крупную сумму денег.

Фактически, НКО желала, чтобы по радио крутили новости в нужной для США повестке. Крок единственный отказался от такой «помощи».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #африка #нко #цар

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