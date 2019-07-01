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14:13   1 Июля 2019
Россия

Песков предложил прогуглить информацию о белой термокружке Путина

Песков предложил прогуглить информацию о белой термокружке Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о белой кружке президента Владимира Путина, с которой он посетил ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 1 июня.

Пресс-секретарь отметил, что об этом «много-много месяцев назад» рассказывали на передаче «Москва. Кремль. Путин». Чтобы ее найти, необходимо просто зайти в архив на сайте ВГТРК.

«А если прогуглите, то вы найдете уже наши рассказы про эту кружку год или два года тому назад», — добавил он.

Песков отметил, что «история давняя» и странно, что на нее только сейчас обратили внимание.

«Если вы не найдете необходимую информацию, я буду готов повторить все рассказы завтра специально для вас», — пообещал представитель.

Помимо этого он сообщил, что «ВГТРК даже достали где-то такую кружку и показывали ее, всю систему этой кружки и так далее».

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #g20 #кружка

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