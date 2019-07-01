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14:14   1 Июля 2019
Россия

Песков заявил, что Кремль готов к прямому контакту с Киевом

Песков заявил, что Кремль готов к прямому контакту с Киевом

Президент России Владимир Путин не отвергает прямых контактов с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом 1 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает корреспондент ФАН. 

Ранее Пескову задали вопрос, возможен ли прямой диалог Кремля с Киевом без посредников, на что пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. 

«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает их. Он абсолютно готов к контактам», — прокомментировал он. 

Песков передал слова Путина, который считает, что сначала нужно понять, какой политики будут придерживаться украинские собеседники, увидеть их стратегическую линию. Президент РФ также отметил необходимость разобраться в концептуальных подходах, ведь украинская сторона часто делала противоречивые заявления. 

Ранее Песков заявил, что России не нужна«встреча ради встречи» с Зеленским. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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