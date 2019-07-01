Россиян уберегли от некачественной «молочки»

С 1 июля 2019 года, согласно постановлению Правительства РФ, в магазинах изменятся правила торговли молочной продукцией. «Молочка», сделанная на растительных жирах, будет стоять на прилавках отдельно от той, которая произведена из натурального молока без добавок. За соблюдением новых правил проследят сотрудники Роскачества.

Фермер Олег Сирота, чьи сыры впервые в российской практике были удостоены двух бронзовых медалей на международном конкурсе «Käsiade», в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что подобную практику разделения молочных продуктов применяют почти по всему миру, что позитивно влияет на продажи.

«Такая практика уже есть по всему миру, например, в Германии: продукция с заменителями кладется отдельно. Это никого не травмирует и хорошо сказывается на продажах. Очень здорово, что у нас тоже ввели такие правила», — доволен Сирота.

Цель нововведения, как следует из постановления Кабмина, — помочь покупателям выбрать качественный продукт без растительных жиров и других заменителей. Сирота считает, что «молочку» необходимо разграничить еще потому, что в России за крупными торговыми сетями стоит лобби. В противном случае европейская практика организации молочных прилавков прижилась бы в стране гораздо раньше, уверен собеседник агентства.

«Новые правила не в их интересах, поскольку задача сети делать быстрый оборот, продавая дешевый и некачественный товар. Вводя нормы, владельцы потеряли бы часть покупателей и оборота», — говорит Сирота.

Фермер уверен, что новые правила защитят покупателей от молочного фальсификата, а еще одно нововведение — система Россельхознадзора «Меркурий» — позволит навести порядок в торговле продуктами питания с помощью наглядной и доступной сертификации.