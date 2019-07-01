МИД РФ прокомментировал решение Киева по украинским морякам
Правительство Украины вольно изменить решение насчет российского предложения по украинским моряками, заметил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин. Он дал интервью РИА Новости 1 июля.
Он напомнил, что Москва направила Киеву «вполне официальное, сформулированное» предложение по этому вопросу. Однако власти Украины ответили отрицательно.
«Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», — отметил замминистра.
Внешнеполитическое ведомство РФ направило ноты по поводу украинских моряков 25 июня. Адресатами стали Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в Москве. Глава МИД Украины Павел Климкин же потребовал, чтобы Россия освободила 24 моряков и три корабля ВМС страны.
Стоит отметить, что министр не согласовывал ответ на российскую ноту с президентом государства Владимиром Зеленским, о чем последний и заявил. Тогда Климкин назвал предложение РФ «дипломатической ловушкой», а после и вовсе решил уйти в «политический отпуск», так как ему сложно работать вполсилы.
25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.
Российский лидер назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.