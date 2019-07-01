России не нужна безрезультатная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 1 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает корреспондент ФАН.

Ранее Пескову задали вопрос, готовится ли Москва к встрече президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного. Он напомнил, что президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более, когда речь идет об отношениях с Украиной.

«Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата», — отметил он.

Песков подчеркнул, что пока неясно, какой подход украинские визави намерены воплощать в решении актуальных проблем, имея в виду реализацию минских соглашения, а также конфликт на Донбассе.

Ранее Зеленский призвал Владимира Путина освободить украинских моряков.