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13:56   1 Июля 2019
Россия

Песков назвал условием встречи Зеленского и Путина результат

Песков назвал условием встречи Зеленского и Путина результат

России не нужна безрезультатная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 1 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает корреспондент ФАН. 

Ранее Пескову задали вопрос, готовится ли Москва к встрече президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного. Он напомнил, что президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более, когда речь идет об отношениях с Украиной. 

«Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата», — отметил он. 

Песков подчеркнул, что пока неясно, какой подход украинские визави намерены воплощать в решении актуальных проблем, имея в виду реализацию минских соглашения, а также конфликт на Донбассе.

Ранее Зеленский призвал Владимира Путина освободить украинских моряков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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