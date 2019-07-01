Песков переадресовал МИДу комментарии о призыве Зеленского насчет украинских моряков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться в министерство иностранных дел РФ за комментарием о призыве президента Украины Владимира Зеленского освободить украинских моряков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 1 июля.

Он напомнил, что речь об освобождении украинских моряков идет именно в нотной переписке российского внешнеполитического ведомства с коллегами из Украины.

«Следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их все-таки явки, явки в суд. Но, насколько нам известно, есть особенная позиция МИД Украины, и неизвестно, претерпела ли она какие-либо изменения», — отметил Песков.

Пресс-секретарь не может ничего добавить к тому, что говорил президент Владимир Путин по этому поводу на итоговой пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

«Я еще раз призываю вас главным образом внимательно перечитать те слова, которые сказал президент России… Вы почитайте слова, они на самом деле достаточно содержательны», — заключил пресс-секретарь.

25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.

Российский лидер назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.