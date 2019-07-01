Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль не рассматривает четырехстороннюю встречу лидеров РФ, США, КНДР и Китая

Кремль не рассматривает четырехстороннюю встречу лидеров РФ, США, КНДР и Китая

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Международный аэропорт в Триполи восстановил работу

Международный аэропорт в Триполи восстановил работу

Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ

Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ
Кремль не рассматривает четырехстороннюю встречу лидеров РФ, США, КНДР и Китая

Кремль не рассматривает четырехстороннюю встречу лидеров РФ, США, КНДР и Китая

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Международный аэропорт в Триполи восстановил работу

Международный аэропорт в Триполи восстановил работу

Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ

Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ
13:40   1 Июля 2019
Россия

Кремль не рассматривает четырехстороннюю встречу лидеров РФ, США, КНДР и Китая

Кремль не рассматривает четырехстороннюю встречу лидеров РФ, США, КНДР и Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает вариант четырехсторонней встречи лидеров России, США, КНДР и Китая. Об этом сообщает ФАН в понедельник, 1 июля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможности встречи в формате США-КНДР-РФ-Китай как самых влиятельных игроков в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«Нет, об этом речи не идет», — заявил представитель Кремля.

Напомним, в минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись рукоопожатиями на военно-демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Главы государств провели переговоры в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Вместе с Трампом на границу также прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #песков #кндр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...