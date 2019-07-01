Сенатор Калашников назвал главную тему будущих сессий в ПАСЕ, куда вернулась Россия

Регулирование киберпространства станет доминирующей темой дальнейших заседаний в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая на прошлой неделе восстановила в полном объеме полномочия России. Как рассказал на пресс-конференции зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников, работая по теме безопасности, страны обречены на сотрудничество.

«Уже на этой сессии звучала тема, что стихийное развитие киберпространства несет угрозу, как террористическую, так и техногенную. Отдельно взятая страна не может обеспечить регулирование киберпространства. Здесь мы обречены на сотрудничество», — сказал Калашников.

В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и событий на юго-востоке Украины, российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. В 2015 году санкции усилились. Россия отказалась работать на таких условиях. В 2017 году приостановила выплату членских взносов в организацию.

26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила в полном объеме права РФ. Против возвращения России выступили Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия.