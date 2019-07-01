Кремль предупредил отечественных артистов об опасности в Грузии

Россия любит и очень уважает грузинский народ и ценит представителей культуры Грузии, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 1 июля.

«Что касается народа Грузии, его очень уважают у нас. Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем ценить их дальше», — сказал он.

Это же относится и к Нино Катамадзе, которая отказывается гастролировать по России.

«Она же очень талантливая, но она, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей разъяснить», — подчеркнул пресс-секретарь.

Однако россияне не готовы воспринимать действия грузинских экстремистов-националистов, которые недавно атаковали парламент в Тбилиси и создали угрозу для безопасности делегации РФ. Также граждане России не собираются с позитивом относиться к русофобским заявлениям представителей власти Грузии.

«Мы считаем, что подобные действия не способствуют приближению нас к выходу на траекторию нормализации отношений, хотя бы эвентуальной нормализации в будущем», — отметил он.

Отечественным артистам же стоит понимать, что концерты на территории Грузии могут быть опасными.

«Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны. Мы же не слышали ни слова осуждения этих действий», — объяснил Песков.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть флаги Штатов, а американские СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.