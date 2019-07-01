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Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

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13:27   1 Июля 2019
Россия

Песков прокомментировал назначение Евкурова замглавы Минобороны

Песков прокомментировал назначение Евкурова замглавы Минобороны

Документ о назначении экс-главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова замминистра обороны РФ еще не подписан. Если бы это произошло, его бы уже выпустили, рассказал журналиста пресс-секртарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если бы указ был подписан, мы выпустили. Пока же не выпускаем еще», — цитирует его ФАН.

Ранее стало известно, что бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров продолжит работу в Миниоброны. Он станет 12-м заместителем главы ведомства Сергея Шойгу и будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов. В подчинение Евкурова перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евкурова. На пост главу Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #минобороны #евкуров

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