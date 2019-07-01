Песков прокомментировал назначение Евкурова замглавы Минобороны

Документ о назначении экс-главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова замминистра обороны РФ еще не подписан. Если бы это произошло, его бы уже выпустили, рассказал журналиста пресс-секртарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если бы указ был подписан, мы выпустили. Пока же не выпускаем еще», — цитирует его ФАН.

Ранее стало известно, что бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров продолжит работу в Миниоброны. Он станет 12-м заместителем главы ведомства Сергея Шойгу и будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов. В подчинение Евкурова перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евкурова. На пост главу Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов.