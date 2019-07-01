Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело «Рольфа» в интервью РИА Новости 1 июля.

Он отметил, что сделка, которую инкриминируют руководству компании, была характерна для множества российских компаний. Ведь в 1990-е года были созданы условия, чтобы малый бизнес ушел в тень, в большие предприниматели воспользовались офшорами.

«Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение, потому что в России тогда налоги доходили до 120 процентов от прибыли, во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности», — объяснил бизнес-омбудсмен.

На данный момент, такое положение дел «однозначно не устраивает» правительство России. Борьба с офшорами будет продолжена, отметил Титов. В частности, сейчас ужесточается законодательство и проходит второй этап амнистии капиталов.

«Как я понимаю, «Рольф» в амнистии участвовать не стал. В любом случае, будем изучать материалы дела, дадим им правовую оценку», — сказал собеседник.

27 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании. Оно касается вывода средств по подложным документам. Согласно версии следствия, Петров вывел за границу и присвоил себе четыре миллиарда рублей, вырученных от продажи по многократно завышенной цене акций компании «Рольф Эстейт».