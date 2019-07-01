Путин встретится с врио главы Липецкой области Артамоновым

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 1 июля, работает в Москве. Он вернулся в столицу после достаточно длительной и содержательной поездки. Сегодня Путина ждут внутренние встречи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Среди публичных мероприятий — беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, отметил представитель Кремля.

«Это традиционное общение с главами регионов для сверки часов и понимания того, что творится конкретно в регионах, в первую очередь связанное с исполнением нацпроектов», — объяснил Песков.

По его словам, неделя у Путина в целом предстоит достаточно насыщенная, предстоит много работы.