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13:15   1 Июля 2019
Россия

Путин встретится с врио главы Липецкой области Артамоновым

Путин встретится с врио главы Липецкой области Артамоновым

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 1 июля, работает в Москве. Он вернулся в столицу после достаточно длительной и содержательной поездки. Сегодня Путина ждут внутренние встречи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Среди публичных мероприятий — беседа  с временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, отметил представитель Кремля.

«Это традиционное общение с главами регионов для сверки часов и понимания того, что творится конкретно в регионах, в первую очередь связанное с исполнением нацпроектов», — объяснил Песков.

По его словам, неделя у Путина в целом предстоит достаточно насыщенная, предстоит много работы.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #артамонов

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