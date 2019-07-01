«Армия -2019». ЗРК России — впереди планеты всей

СССР, а затем и Россия всегда были мировыми лидерами в производстве зенитно-ракетных комплексов. Окруженная еще в мирное время со всех сторон американскими базами страна, просто не могла поступать иначе. И десятилетия постоянных усилий конструкторов, инженеров и рабочих не пропали зря.

Сегодня Россия имеет на вооружении лучшие ЗРК в мире — от систем ближнего боя «Панцирь С1» до систем дальнего перехвата С-400. Но даже эти комплексы, которыми заслуженно восхищаются во всем мире, по российским меркам уже устарели и не отвечают требованиям времени. Новые угрозы требуют новых технических решений. И они, эти «решения», как показала выставка «Армия -2019» уже существуют в металле.

Весной МО РФ объявило, что первые ЗРК С-350 «Витязь» будут переданы в войска. В начале лета стало известно об успешных испытаниях новой версии «Панциря-СМ» (вероятнее всего, новой гиперзвуковой зенитной ракеты средней дальности, которой будет оснащен этот перспективный комплекс). А на днях в рамках форума «Армия – 2019» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что уже начато производство комплекса С-500, который к концу года начнет поступать в войска.

Универсальный не значит лучший

Специфика работы современной военной электроники такова, что крайне сложно создать универсальную систему, которая будет одинаково эффективно справляться со всеми задачами. Можно истратить много лет и создать некий универсальный «образец». Но такая система устареет еще до начала серийного выпуска. А еще она будет чрезвычайно дорога. Именно по этому пути пошли американцы, создавая свой печально-известный «супер-самолет» F-35. Появись на свет 10 лет назад, он мог бы создать определенные проблемы российским системам ПВО, но сегодня … Российский ответ на F-35 уже существует в металле, а американский чудо-самолет до сих пор не переболел детскими болезнями. И некоторые из них останутся с ним навсегда, превращая его в очередного «гадкого утенка» американских ВВС.

Итак, мы определили, что современная система ПВО/ПРО эффективна только если она глубоко-эшелонирована по высоте и дальности перехвата, и за каждый из этих эшелонов отвечают специально-созданная для этого техника. По этому пути и пошли российские разработчики: они не стали пренебрегать и разумной унификацией. Например, ракеты для всех новых российских ЗРК создаются универсальные. Все они позволяют массогабаритные ограничения, могут использоваться в различных системах. Между тем, каждый отдельный перспективный российский ЗРК комплекс имеет на вооружении уникальную систему обнаружения и наведения.

Атака на гиперзвуке

О функционале новых российских ракетных комплексов сказано много. Вначале все это казалось просто фантастикой. Атаковать противника на скоростях до 20М и при этом производить управляемый полет в атмосфере! Точно выводить КР на скоростях до 8-10М на цель и поражать ими точечные объекты на суше и на море! Причем, российские конструкторы не стали ожидать появления у потенциальных противников подобных систем вооружений и сразу приступили к созданию комплексов, способных «работать» по всем этим типам целей (которые пока состоят на вооружении одной только России). Проблема создания и перехвата гиперзвуковых аэродинамических ракет казалась технологически неразрешимой задачей еще каких-то десять лет назад.

Представьте полет подобного боеприпаса в атмосфере. В считанные секунды он раскаляется до сотен градусов и любая современная электроника при этом просто выжигается. Как управлять таким снарядом? Пока никто кроме России этого делать не научился. Не могла и она до последнего времени. Но где-то в середине 2010-х проблема была решена, и это сразу привело к появлению серии образцов подобных систем вооружений (КР «Циркон», гиперзвуковые блоки МБР, аэробалическая ракета «Кинжал», гиперзвуковые ракеты для ЗРК «Панцирь-СМ», о которых также сообщили в рамках проведения форума «Армия-2019»).

США до сих пор не могут справиться, и это сегодня главная причина их задержки в разработке гиперзвукового оружия. Китай преуспел частично: их гиперзвуковые блоки способны наводиться на цель на гораздо меньших скоростях.

С-500 плюс «Панцирь-СМ» непробиваемая сила

Некоторые возможности комплекса С-500 были обусловлены ограничениями, накладываемыми на Россию и США договорами прошлого. Согласно одного из них, стороны ограничивают возможности по созданию собственных систем стратегических ПРО одним отдельным районом. СССР выбрал район Москвы (противоракетный комплекс А-135, который вскоре будут заменять на систему А-235), но оборонять самой большой стране мира нужно было гораздо большие территории. Вот и возникла идея создания мобильного комплекса обороны, способного бороться с межконтинентальными баллистическими ракетами и их боевыми блоками на средней и оконечной части их траектории. Новый комплекс может поражать все типы целей: от баллистических боевых блоков МБР до гиперзвуковых ракет, маневрирующих в атмосфере.

Одновременно с этим С-500, естественно, может работать и по классическим аэродинамическим целям (самолеты, ракеты). Во всем этот комплекс хорош, кроме одного «но». Ему трудно «работать» по низколетящим целям. Вернее, он может их сбивать, но трудно отражать массированный удар этих боеприпасов. А значит, нужно разделить задачи и создать для С-500 систему прикрытия. Именно таким прикрытием для С-500 и станет новый перспективный «Панцирь».

Новый версия «Панциря» имеет более мощную и точную РЛС миллиметрового диапазона и гиперзвуковую ракету (по одним данным 6-7М, по другим до 8-9М) с дальностью стрельбы до 40 километров. При этом машины будут выпускаться в двух версиях – 24 ЗУР на одной ПУ, или 12 ЗУР + 2*30 мм пушки.

Штатная комбинированная батарея комплекса будет иметь на боевом дежурстве свыше 100 ЗУР). Сбивать новый комплекс сможет все от бытовых квадрокоптеров (таких популярных сегодня у террористов) до гиперзвуковых ракет, летящих на скоростях 6-7М (которые в США пока еще имеются только в виде летающих на В-52 макетах).

В довесок, как уже говорилось выше, Россия в 2019-ом году начинает поставки в войска комплекса С-350 «Витязь». Он работает как самостоятельно, так и в связке с С-500 и «Панцирями». Включение этого комплекса в состав группы прикрытия С-500 делает оборону ВКС России практически непробиваемой, как для современных систем, так и для тех, которые сегодня только разрабатываются.

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