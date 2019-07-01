Песков указал на скорое проведение саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Очередной саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию состоится в скором времени, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 1 июля.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин обсуждал данный вопрос с турецким коллегой Таийпом Эрдоганом. По словам Пескова, трехсторонние переговоры скоро состоятся.