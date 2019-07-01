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Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Международный аэропорт в Триполи восстановил работу

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Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ

Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ
13:15   1 Июля 2019
Россия

Песков указал на скорое проведение саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков указал на скорое проведение саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Очередной саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию состоится в скором времени, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 1 июля.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин обсуждал данный вопрос с турецким коллегой Таийпом Эрдоганом. По словам Пескова, трехсторонние переговоры скоро состоятся.

«По мере того, как будут уточнены данные о дате встречи, мы вам сообщим», — добавил пресс-секретарь.

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Автор: Анна Манц
#сирия #песков #турция #иран #саммит

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