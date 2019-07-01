Международный аэропорт в Триполи восстановил работу

Авиасообщение в международном ливийском аэропорту Митига в Триполи восстановлено после авиаудара. Об этом 1 июля заявил телеканал Libya's Channel, ссылаясь на заявление аэропорта.

По данным СМИ, сотрудники очистили аэропорт от осколков и восстановили взлетно-посадочную полосу, получившую повреждения при ударе.

В апреле командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, чтобы освободить место от террористов. Вооруженные формирования, лояльные правительству в Триполи, объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». ВВС ЛНА в последние дни несколько раз обстреляли позиции и склады оружия вооруженных формирований в районах Триполи.

По информации Всемирной организации здравоохранения, 740 человек погибли при боях в Триполи, почти четыре с половиной тысячи получили ранения. После того, как в 2011 году в Ливии был свергнут и убит лидер государства Мкаммара Каддафи, страна перестала быть единой.

Сейчас в республике действуют два кабмина. Первый и признанный международным сообществом — Правительство национального согласия Фаиза Сараджа — находится в Триполи, а второй — временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани — работает в восточной части Ливии вместе с избранным парламентом.