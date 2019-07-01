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Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
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12:58   1 Июля 2019
Россия

Лавров заявил, что РФ отвергает любые формы шантажа и давления

Лавров заявил, что РФ отвергает любые формы шантажа и давления

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отвергает любые формы шантажа и давления в международных отношениях, включая односторонние санкции и торговые войны.

«Неприемлемы попытки смены неугодных правительств за их независимую политику, неприемлемы попытки организации и поддержки антиконституционных переворотов», — подчеркнул министр.

На открытии форума «Развитие парламентаризма» глава МИД РФ напомнил, что такую практику решительно осуждают большинство государств во многих резолюциях Генассамблеи ООН. По его словам, Россия заинтересована в усилении предсказуемости в международных делах, продвижении повестки, способствующей обеспечению безопасного будущего.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в столице. Организатором выступает Госдума. В 2019 году в Москву прибыли представители 132 стран. В мероприятии участвует 41 спикер нацпарламентов.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров #мид рф #развитие парламентаризма

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