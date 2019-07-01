Лавров заявил, что РФ отвергает любые формы шантажа и давления

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отвергает любые формы шантажа и давления в международных отношениях, включая односторонние санкции и торговые войны.

«Неприемлемы попытки смены неугодных правительств за их независимую политику, неприемлемы попытки организации и поддержки антиконституционных переворотов», — подчеркнул министр.

На открытии форума «Развитие парламентаризма» глава МИД РФ напомнил, что такую практику решительно осуждают большинство государств во многих резолюциях Генассамблеи ООН. По его словам, Россия заинтересована в усилении предсказуемости в международных делах, продвижении повестки, способствующей обеспечению безопасного будущего.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в столице. Организатором выступает Госдума. В 2019 году в Москву прибыли представители 132 стран. В мероприятии участвует 41 спикер нацпарламентов.