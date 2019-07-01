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12:45   1 Июля 2019
Россия

Лавров надеется, что ситуация с лишением прав делегации РФ в ПАСЕ не повторится

Лавров надеется, что ситуация с лишением прав делегации РФ в ПАСЕ не повторится

РФ надеется, что ситуация с лишением парламентариев прав в Парламентской ассамблее Совета Европы больше никогда не повторится. Об этом 1 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. 

Лавров в понедельник выступил на открытии международного форума «Развитие парламентаризма», где заявил, что РФ считает недопустимым использование «политические мотивированных рестрикций», тем более препятствование полноценному участию парламентской делегации в работе многосторонних объединений. 

Лавров также выразил надежду, что ситуация с лишением парламентариев прав в ПАСЕ больше не повторится. 

«Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством Парламентской ассамблеи Совета Европы, больше никогда и нигде не повторится. И я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось», — сказал министр. 

Российская делегация лишилась прав в ПАСЕ в апреле 2014, после того, как Крым вошел в состав РФ. В следующем году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но санкции лишь ужесточились. Тогда Россия отказалась работать на таких условиях. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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