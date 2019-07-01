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12:41   1 Июля 2019
Россия

СК просит заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии Лозового

СК просит заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии Лозового

Следственный комитет РФ призвал суд заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового по делу о провокации войны. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы в понедельник, 1 июля.

Против Ляшко в России возбудили дело по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны» еще в 2015 году. В понедельник в столичный суд поступило два ходатайства о заочном аресте Андрея Лозового и Богдана Ходаковского.

Гражданам Украины вменяют нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой с целью провокации войны или осложнения международных отношений.

Андрей Лозовой — народный депутат Украины, заместитель главы Радикальной партии Олега Ляшко, а также его помощник-консультант.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #лозовой #радикальная партия украины

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