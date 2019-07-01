СК просит заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии Лозового

Следственный комитет РФ призвал суд заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового по делу о провокации войны. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы в понедельник, 1 июля.

Против Ляшко в России возбудили дело по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны» еще в 2015 году. В понедельник в столичный суд поступило два ходатайства о заочном аресте Андрея Лозового и Богдана Ходаковского.

Гражданам Украины вменяют нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой с целью провокации войны или осложнения международных отношений.

Андрей Лозовой — народный депутат Украины, заместитель главы Радикальной партии Олега Ляшко, а также его помощник-консультант.