Макаров рассказал о находках при реставрации петербургских грифонов

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров поделился будущим находок, которые обнаружили при реставрации грифонов в Санкт-Петербурге. Он дал интервью «Петербургскому дневнику» 1 июля.

Скульптуры вернули петербуржцам и гостям города на минувшей неделе. Собеседник отметил, что все предметы, найденные в них, сейчас находятся в реставрационной мастерской «Наследие», где и занимались грифонами. Среди находок записки и монеты, правда современные.

«Самое забавное, что среди прочего обнаружили крышку от чайника! Ее, видимо, уронили еще во время монтажа грифонов двести лет назад», — добавил Макаров.

Что касается записок, то комитет и Сбербанк хотят устроить выставку. Листочки с личными данными не попадут на всеобщее обозрение, но остальные окажутся либо в экспозиции в одном из офисов финансового учреждения, либо в специальной брошюре.

Глава комитета считает, что люди стали оставлять послания, так как за 200 лет в скульптурах появились трещины, в которых удобно оставлять пожелания. Однако сейчас все щели убраны, поэтому собеседник призвал загадывать желания, не прикасаясь к грифонам.

Помимо этого, Макаров объяснил, почему статуи называют грифонами, а не крылатыми львами. Ведь в основном, грифонов описывают и изображают с головой орла. Однако иногда попадаются и такие трактовки, как в Петербурге.

«В случае с нашими скульптурами все проще: инженер фон Треттер на чертеже по-французски написал: «Мост с четырьмя грифонами». Поэтому мы придерживаемся позиции автора», — подчеркнул он.

В понедельник, 1 июля, в городе на Неве отмечают День реставратора. Официальной городской памятной датой он стал в 2008 году, так как в этот день в 1945 году была создана Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская Управления по делам архитектуры Ленгорисполкома.