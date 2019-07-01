Сенатор Калашников обвинил Великобританию и США в плетении интриг на полях ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) действовала по указке Великобритании и США. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников, вернувшийся из Страсбурга.

«Все интриги были со стороны Англии. А во вторник украинская делегация встречалась с представителем Америки», — передает слова сенатора корреспондент «Политики Сегодня».

По словам Калашникова, поведение украинцев на сессии ставило в неловкое положение остальных участников.

«Несколько раз со стороны Украины звучали слова в адрес ПАСЕ: «Вы продались, вы продажные»… Нехорошее слово. Думаю, этим поведением они всех напрягали», — отметил сенатор.

На прошлой неделе, 26 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, вернувшей России полномочия в ассамблее в полном объеме. В ответ на это украинские парламентарии покинули заседание. Против возвращения России, помимо Украины, выступили Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия.

Калашников уверен, что антироссийская позиция для этих стран - инструмент решения внутриполитических проблем.

«И Грузия, и Украина — всем понятно это: депутаты, решающие свои внутренние проблемы. Напряженная ситуация в Грузии, у них борьба за власть и засвидетельствовать мейнстрим по отношению к России, для них необходимо. То же самое — с Украиной».

Сенатор добавил, что в конечном итоге, произошедшее ударило по имиджу этих стран.