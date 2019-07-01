Володин предупредил об опасности крушения системы международного права

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что международное право необходимо защитить от выгодной лишь узкой группе стран правил игры. Его слова 1 июля передают РИА Новости.

Володин выступил в понедельник на Втором международном форуме «Развития парламентаризма».

«Мы с вами должны сделать все для того, чтобы защитить международное право, защитить те правила, которые сегодня во многом определяют поступательное развитие наших стран в области как торговли, так и выстраивания отношений и глобальной безопасности», — заявил он.

По словам Володина, подрыв международного права и институтов, которые формировали десятилетиями, — новый серьезный вызов для глобальной стабильности.

Он отметил, что сегодня есть правила игры, которые выгодны лишь узкой группе стран. США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, используя силовое, информационное и экономическое давление. В результате напряженность в мире растет.

«Вместе с этим, чтобы оправдать свое агрессивное поведение, создают образ врага из стран, которые отстаивают право на свой путь развития, свой суверенитет. Причем в рамках своей культуры, традиций, опираясь на демократические принципы», — добавил он.

Он призвал парламентариев подчеркнуть правильность принятой резолюции о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Володин также отметил, что страны должны строить друг с другом отношения, опираясь на международное право, закрепленное в Уставе и решениях ООН.

Иначе вся система международного права будет демонтирована, подчеркнул он.