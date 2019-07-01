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12:28   1 Июля 2019
Россия

Володин предупредил об опасности крушения системы международного права

Володин предупредил об опасности крушения системы международного права

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что международное право необходимо защитить от выгодной лишь узкой группе стран правил игры. Его слова 1 июля передают РИА Новости. 

Володин выступил в понедельник на Втором международном форуме «Развития парламентаризма».

«Мы с вами должны сделать все для того, чтобы защитить международное право, защитить те правила, которые сегодня во многом определяют поступательное развитие наших стран в области как торговли, так и выстраивания отношений и глобальной безопасности», — заявил он. 

По словам Володина, подрыв международного права и институтов, которые формировали десятилетиями, — новый серьезный вызов для глобальной стабильности. 

Он отметил, что сегодня есть правила игры, которые выгодны лишь узкой группе стран. США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, используя силовое, информационное и экономическое давление. В результате напряженность в мире растет. 

«Вместе с этим, чтобы оправдать свое агрессивное поведение, создают образ врага из стран, которые отстаивают право на свой путь развития, свой суверенитет. Причем в рамках своей культуры, традиций, опираясь на демократические принципы», — добавил он. 

Володин предупредил об опасности крушения системы международного права

Он призвал парламентариев подчеркнуть правильность принятой резолюции о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Володин также отметил, что страны должны строить друг с другом отношения, опираясь на международное право, закрепленное в Уставе и решениях ООН. 

Иначе вся система международного права будет демонтирована, подчеркнул он. 

«Мы, уважаемые коллеги, должны отдавать себе в этом отчет и сделать все, чтобы этого не произошло», — заявил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #володин #политика #общество #весь мир #международное право

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